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Австрия купит 8 систем ПВО IRIS-T у Германии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 21:13
Австрия купит 8 систем ПВО IRIS-T у Германии
IRIS-T SLM. ФОТО DIEHL DEFENCE

Австрия планирует совместные закупки систем ПВО и обучение с Германией в рамках европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит".

Источник: "Европейская правда"; ORF со ссылкой на министра обороны Австрии Клаудию Таннер на совместной пресс-конференции с главнокомандующим ВВС ФРГ Герфридом Промбергером

Детали: По словам Промбергера, Австрия планирует закупить восемь систем ПВО IRIS-T: четыре - малой дальности с радиусом действия до 15 километров и четыре - средней дальности с радиусом действия до 50 километров.

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Поставка первой системы должна состояться уже через год после подписания контракта на закупку. Стороны ожидают снижения затрат на закупку и обучение от совместных закупок.

Таннер и Промбергер не стали говорить о стоимости закупок, объяснив, что это будет зависеть от переговоров.

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

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В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".

Темы: АвстралияПВОГермания
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