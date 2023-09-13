Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Прага передаст Украине автомобили "скорой помощи"

Ольга ГлущенкоСреда, 13 сентября 2023, 06:10
Прага передаст Украине автомобили скорой помощи
автомобиль "скорой помощи", фото мэрии Праги

Прага передаст Украине четыре автомобиля "скорой помощи" общей стоимостью около миллиона крон (около 40 000 евро).

Источник: Radio Prague International со ссылкой на мэрию Праги

Детали: Издание отмечает, что ранее чешская столица уже отправляла в Украину медикаменты, дизельные обогреватели и электростанции.

Реклама:

Речь идет об автомобилях типа Mercedes Benz ML 280 CDI 4matic, предназначенных для оказания медицинской помощи в полевых условиях.

Стоимость всех четырех автомобилей, по экспертной оценке, составляет 986 тысяч крон.

Темы: Чехияпомощь Украинемедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: