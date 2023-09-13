Прага передаст Украине автомобили "скорой помощи"

Прага передаст Украине четыре автомобиля "скорой помощи" общей стоимостью около миллиона крон (около 40 000 евро).

Источник: Radio Prague International со ссылкой на мэрию Праги

Детали: Издание отмечает, что ранее чешская столица уже отправляла в Украину медикаменты, дизельные обогреватели и электростанции.

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Речь идет об автомобилях типа Mercedes Benz ML 280 CDI 4matic, предназначенных для оказания медицинской помощи в полевых условиях.

Стоимость всех четырех автомобилей, по экспертной оценке, составляет 986 тысяч крон.