Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме

Владимир Путин и Ким Чен Ын на "Восточном", скриншот из видео РИА Новости

Российский диктатор Владимир Путин встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" на Дальнем востоке РФ для переговоров.

Источник: РИА Новости

Детали: Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома "Восточный" в Приамурье.

Реклама:

Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме "Восточный". Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.

"Я очень рад вас видеть", – поприветствовал Путин лидера КНДР. Ким Чен Ын поблагодарил за теплый прием.

ВИДЕО ДНЯ

На вопрос, будет ли Россия помогать КНДР строить спутники, Путин ответил: "Мы потому и приехали на космодром "Восточный".

"Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", – отметил российский диктатор.

Путина спросили, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество на переговорах с лидером КНДР.

"Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть", – ответил он.