Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме
Российский диктатор Владимир Путин встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" на Дальнем востоке РФ для переговоров.
Источник: РИА Новости
Детали: Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома "Восточный" в Приамурье.
Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме "Восточный". Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.
"Я очень рад вас видеть", – поприветствовал Путин лидера КНДР. Ким Чен Ын поблагодарил за теплый прием.
На вопрос, будет ли Россия помогать КНДР строить спутники, Путин ответил: "Мы потому и приехали на космодром "Восточный".
"Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", – отметил российский диктатор.
Путина спросили, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество на переговорах с лидером КНДР.
"Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть", – ответил он.