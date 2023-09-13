Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Европарламенте призвали упростить получение виз для белорусов

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 22:41
В Европарламенте призвали упростить получение виз для белорусов
ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ФОТО GETTY IMAGES

В ответ на указ Лукашенко о запрете выдавать паспорта белорусам за границей, Европарламент призвал государства-члены продолжать упрощать процедуры получения виз для белорусов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента

Детали: В своей резолюции Европарламент призвал государства-члены продолжать упрощать процедуры получения виз и видов на жительство для тех, кто бежит из Беларуси по политическим мотивам, или тех, кто нуждается в медицинском лечении в результате насилия, совершенного против них.

Реклама:

Он также призвал Еврокомиссию и государства-члены подготовить правила и процедуры для рассмотрения случаев, когда правозащитников и других активистов гражданского общества лишают гражданства в Беларуси, а также оказывать поддержку тем белорусам, проживающим в ЕС, чьи документы, удостоверяющие личность, заканчиваются, и которые не имеют возможности восстановить их, поскольку не могут вернуться в Беларусь.

"Белорусское общество продолжает сталкиваться с системными нарушениями прав человека и преступлениями против человечности, совершенными режимом Лукашенко. Более 1 500 человек остаются заключенными по политическим мотивам, а около 300 000 белорусов покинули страну вследствие преследований или страха перед ними", – говорится в резолюции.

Ранее сообщалось, что Литва будет выдавать спецпаспорта белорусам, которые легально проживают в стране.

ВИДЕО ДНЯ

Перед этим самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ, согласно которому белорусы, живущие за рубежом, больше не смогут получить паспорт или заменить имеющийся.

Напомним, в начале августа Объединенный переходный кабинет (ОПК) – коллективный исполнительный орган, созданный лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, представил дизайн нового национального паспорта Беларуси.

Тогда сообщали, что представители ОПК уже провели переговоры и консультации с руководством Еврокомиссии и некоторыми национальными правительствами, а эскиз паспорта представили Комитету по проездным документам Еврокомиссии.

Темы: ЛукашенкоБеларусьЕвропарламентвизы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Лукашенко
Вагнеровцев в Беларуси вербуют в ЧВК Лукашенко – ЦНС
В Литве рассказали, как помогут белорусам после запрета Лукашенко выдавать паспорта за границей
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: