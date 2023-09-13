В Европарламенте призвали упростить получение виз для белорусов

В ответ на указ Лукашенко о запрете выдавать паспорта белорусам за границей, Европарламент призвал государства-члены продолжать упрощать процедуры получения виз для белорусов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента

Детали: В своей резолюции Европарламент призвал государства-члены продолжать упрощать процедуры получения виз и видов на жительство для тех, кто бежит из Беларуси по политическим мотивам, или тех, кто нуждается в медицинском лечении в результате насилия, совершенного против них.

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Он также призвал Еврокомиссию и государства-члены подготовить правила и процедуры для рассмотрения случаев, когда правозащитников и других активистов гражданского общества лишают гражданства в Беларуси, а также оказывать поддержку тем белорусам, проживающим в ЕС, чьи документы, удостоверяющие личность, заканчиваются, и которые не имеют возможности восстановить их, поскольку не могут вернуться в Беларусь.

"Белорусское общество продолжает сталкиваться с системными нарушениями прав человека и преступлениями против человечности, совершенными режимом Лукашенко. Более 1 500 человек остаются заключенными по политическим мотивам, а около 300 000 белорусов покинули страну вследствие преследований или страха перед ними", – говорится в резолюции.

Ранее сообщалось, что Литва будет выдавать спецпаспорта белорусам, которые легально проживают в стране.

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Перед этим самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ, согласно которому белорусы, живущие за рубежом, больше не смогут получить паспорт или заменить имеющийся.

Напомним, в начале августа Объединенный переходный кабинет (ОПК) – коллективный исполнительный орган, созданный лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, представил дизайн нового национального паспорта Беларуси.

Тогда сообщали, что представители ОПК уже провели переговоры и консультации с руководством Еврокомиссии и некоторыми национальными правительствами, а эскиз паспорта представили Комитету по проездным документам Еврокомиссии.