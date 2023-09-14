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Блинкен: Цель США – помешать России достичь стратегического успеха в Украине

Ольга ГлущенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 06:38
Блинкен: Цель США – помешать России достичь стратегического успеха в Украине
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Целью США является помешать России достичь стратегического успеха в агрессии против Украины, а также помочь Украине "крепко стоять на ногах" в военном, экономическом, демократическом плане.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, цитирует пресс-служба Госдепа

Прямая речь: "Конечная цель двойная. Во-первых, это, конечно, лишить Россию любого стратегического успеха в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то это будет открытым приглашением для агрессоров везде и всюду.

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И уже сейчас очень важно отметить, что Россия потерпела неудачу в том, чего она пыталась достичь, потому что ее целью было стереть Украину с карты, покончить с ее идентичностью как независимой страны, включить ее в состав России. Это уже не удалось".

Детали: Блинкен также отметил, что США намерены "максимизировать способность" украинцев вернуть остальную территорию, которую захватила Россия. Он добавил, что РФ все еще контролирует около 17 процентов территории Украины.

Кроме того, по его словам, целью Штатов также является обеспечение стабильности в Украине.

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"Это не рецепт какой-то бессрочной поддержки со стороны всего мира, чтобы Украина продолжала двигаться вперед. Это подведение Украины к тому моменту, когда в военном, экономическом, демократическом плане она сможет крепко стоять на собственных ногах", – добавил Блинкен.

Темы: СШАпомощь УкраиневойнаРосcия
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