Российский пилот чуть не сбил британский самолет, думая, что получил разрешение – BBC

Год назад российский пилот Су-27 пытался сбить самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании над Черным морем и выпустил две ракеты, считая, что получил разрешение атаковать борт, хотя официально Москва и Лондон озвучивали другую версию произошедшего.

Источник: BBC со ссылкой на три источника в оборонных кругах Запада, цитирует "Европейская правда"

Детали: 29 сентября 2022 года самолет королевских ВВС RC-135 Rivet Joint с экипажем до 30 человек выполнял миссию наблюдения над Черным морем в международном воздушном пространстве, когда с ним вступили во взаимодействие два российских истребителя Су-27.

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Когда два российских Су-27 приблизились к британскому самолету, они получили сообщение от диспетчера наземной станции.

Один западный источник сообщил, что слова, которые они услышали, были такими: "У вас есть цель". Эту неоднозначную реплику один из российских пилотов воспринял как разрешение выпустить ракеты.

Источники сообщили, что такие вольные формулировки свидетельствуют о высокой степени непрофессионализма фигурантов этого инцидента. К примеру, пилоты НАТО очень четко выражаются, запрашивая и получая разрешение открыть огонь.

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Услышав команду, российский пилот выпустил ракету "воздух-воздух", которая успешно запустилась, но не смогла навестись на цель. Источники сообщили, что тогда между двумя российскими пилотами возник спор.

Пилот второго Су-27 не считал, что им дали разрешение стрелять. По словам источников, он ругал своего коллегу, фактически спрашивая его, думает ли он, что делает.

Несмотря на это, первый пилот все же выпустил еще одну ракету. Источники отметили, что вторая ракета просто упала, что означает, что оружие либо было неисправно, либо запуск был прерван.

Через три недели правительство Великобритании подтвердило, что такой инцидент произошел. Официальный Лондон принял объяснения российской стороны, которая назвала все "технической неисправностью".

В заявлении к парламентариям 20 октября тогдашний министр обороны Бен Уоллес назвал это "потенциально опасным столкновением", но он сказал, что "мы не считаем этот инцидент преднамеренной эскалацией со стороны россиян, и наш анализ согласен, что это произошло из-за неисправности".

Секретная утечка разведданных в США в прошлом году показала, что американские военные говорили о произошедшем более резко. В документах, опубликованных американским военным Джеком Тейшейрой, этот инцидент был описан как "почти сбитие".

"Инцидент был намного серьезнее, чем первоначально изображали, и мог быть равнозначен акту войны", – писало издание New York Times.

По словам двух чиновников обороны США, писала газета, российский пилот неправильно истолковал приказ с земли. Российский пилот, "который нацелился на британский самолет, выстрелил, но ракета не запустилась должным образом".

Газета также процитировала неназванного чиновника обороны США, который описал инцидент как "действительно очень страшный".

Председатель комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, который на днях подал в отставку, обвинял Уоллеса в сокрытии важных деталей инцидента с самолетом-разведчиком.