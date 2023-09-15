Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Румыния может в ближайшие месяцы удвоить транзит украинского зерна

Пятница, 15 сентября 2023, 19:43
Румыния может в ближайшие месяцы удвоить транзит украинского зерна
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ELEVATORIST.COM

Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну оценил как реалистичные намерения страны удвоить объемы транзита зерна из Украины через румынский порт Констанца, потребность в этом выросла после выхода России по Черноморской зерновой инициативе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Гриндяну заявил после встречи с представителями Украины, Молдовы, Еврокомиссии и США, посвященной проблемам экспорта украинского зерна

Детали: Европейские порты – в том числе румынская Констанца – стали важным путем вывоза из Украины зерна после того, как выход РФ из "зерновой сделки" фактически заблокировал движение судов по Черному морю.

Реклама:

"Уровень транзита, которого мы хотим достичь в ближайшие месяцы, составляет четыре миллиона тонн, и это возможно", – подчеркнул Гриндяну.

По словам румынского министра, для этого предполагается увеличение персонала для ускоренного прохождения судов через Сулинский канал на Дунае – он ведет в Констанцу, а также финансируемый ЕС проект, направленный на то, чтобы сделать канал круглосуточно судоходным.

Гриндяну добавил, что перевалка зерна с судна на судно в Констанце также поможет увеличить пропускную способность порта на 500 тысяч тонн ежемесячно. Это позволит меньшим судам, перевозящим зерно, перегружать его на большие непосредственно в порту.

ВИДЕО ДНЯ

Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков заявил, что удвоение мощностей должно быть достигнуто в начале октября, что "может помочь нам решить по меньшей мере 50% нашего экспорта".

Как известно, с прошлого года Европейский Союз инициировал "пути солидарности", призванные способствовать транзиту украинского зерна сухопутными коридорами после блокады Россией Черного моря.

Сейчас ЕС изучает возможность привлечь Италию и Грецию к так называемому "коридору солидарности" для экспорта украинского зерна.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: