Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Румыния может в ближайшие месяцы удвоить транзит украинского зерна

Пятница, 15 сентября 2023, 19:43
Румыния может в ближайшие месяцы удвоить транзит украинского зерна
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ELEVATORIST.COM

Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну оценил как реалистичные намерения страны удвоить объемы транзита зерна из Украины через румынский порт Констанца, потребность в этом выросла после выхода России по Черноморской зерновой инициативе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Гриндяну заявил после встречи с представителями Украины, Молдовы, Еврокомиссии и США, посвященной проблемам экспорта украинского зерна

Детали: Европейские порты – в том числе румынская Констанца – стали важным путем вывоза из Украины зерна после того, как выход РФ из "зерновой сделки" фактически заблокировал движение судов по Черному морю.

Реклама:

"Уровень транзита, которого мы хотим достичь в ближайшие месяцы, составляет четыре миллиона тонн, и это возможно", – подчеркнул Гриндяну.

По словам румынского министра, для этого предполагается увеличение персонала для ускоренного прохождения судов через Сулинский канал на Дунае – он ведет в Констанцу, а также финансируемый ЕС проект, направленный на то, чтобы сделать канал круглосуточно судоходным.

Гриндяну добавил, что перевалка зерна с судна на судно в Констанце также поможет увеличить пропускную способность порта на 500 тысяч тонн ежемесячно. Это позволит меньшим судам, перевозящим зерно, перегружать его на большие непосредственно в порту.

ВИДЕО ДНЯ

Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков заявил, что удвоение мощностей должно быть достигнуто в начале октября, что "может помочь нам решить по меньшей мере 50% нашего экспорта".

Как известно, с прошлого года Европейский Союз инициировал "пути солидарности", призванные способствовать транзиту украинского зерна сухопутными коридорами после блокады Россией Черного моря.

Сейчас ЕС изучает возможность привлечь Италию и Грецию к так называемому "коридору солидарности" для экспорта украинского зерна.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: