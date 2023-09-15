Румыния может в ближайшие месяцы удвоить транзит украинского зерна

Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну оценил как реалистичные намерения страны удвоить объемы транзита зерна из Украины через румынский порт Констанца, потребность в этом выросла после выхода России по Черноморской зерновой инициативе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, Гриндяну заявил после встречи с представителями Украины, Молдовы, Еврокомиссии и США, посвященной проблемам экспорта украинского зерна

Детали: Европейские порты – в том числе румынская Констанца – стали важным путем вывоза из Украины зерна после того, как выход РФ из "зерновой сделки" фактически заблокировал движение судов по Черному морю.

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"Уровень транзита, которого мы хотим достичь в ближайшие месяцы, составляет четыре миллиона тонн, и это возможно", – подчеркнул Гриндяну.

По словам румынского министра, для этого предполагается увеличение персонала для ускоренного прохождения судов через Сулинский канал на Дунае – он ведет в Констанцу, а также финансируемый ЕС проект, направленный на то, чтобы сделать канал круглосуточно судоходным.

Гриндяну добавил, что перевалка зерна с судна на судно в Констанце также поможет увеличить пропускную способность порта на 500 тысяч тонн ежемесячно. Это позволит меньшим судам, перевозящим зерно, перегружать его на большие непосредственно в порту.

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Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков заявил, что удвоение мощностей должно быть достигнуто в начале октября, что "может помочь нам решить по меньшей мере 50% нашего экспорта".

Как известно, с прошлого года Европейский Союз инициировал "пути солидарности", призванные способствовать транзиту украинского зерна сухопутными коридорами после блокады Россией Черного моря.

Сейчас ЕС изучает возможность привлечь Италию и Грецию к так называемому "коридору солидарности" для экспорта украинского зерна.