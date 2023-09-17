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Канада даст $24,5 млн на закупку военной помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 17 сентября 2023, 15:55
Канада даст $24,5 млн на закупку военной помощи Украине
фото: getty

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о пожертвовании в размере 33 миллионов канадских долларов ($24,38 миллиона) в Международный фонд для Украины - возглавляемую Великобританией инициативу по закупке военной помощи для Киева.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Вклад Канады будет направлен на закупку для Украины "сотен зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем, необходимых для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины".

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Средства будут выделены из нового финансирования военной помощи Украине в размере 500 миллионов канадских долларов, объявленного канадским премьер-министром Джастином Трюдо во время визита в Киев в июне.

В Министерстве обороны Канады напомнили, что общий объем канадской помощи Украине с начала полномасштабного вторжения РФ составляет более 8 миллиардов долларов, из них более 1,8 миллиарда пошли на военную помощь.

В рамках этой помощи Канада предоставила Украине ракеты AIM-7, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, основные боевые танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину, зенитно-ракетную систему NASAMS с боеприпасами, 39 бронированных машин боевой поддержки, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, камеры для беспилотников с высоким разрешением, зимнюю одежду и тому подобное.

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Кроме того, более 300 военнослужащих Вооруженных сил Канады участвуют в операции UNIFER по обучению украинских военных.

Напомним: Международный фонд для Украины создала Великобритания в партнерстве с Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией, Исландией и Литвой. В июне стало известно, что фонд пополнится еще на 92 миллиона фунтов стерлингов для приобретения Украине средств противовоздушной обороны.

Темы: Канадаоружиевойна
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