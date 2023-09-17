Россияне безуспешно наступали возле Андреевки, Авдеевки и Марьинки – Генштаб

Россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, также защитники успешно отбили почти 10 атак врага в районе Марьинки.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 25 боевых столкновений. Также РФ нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 6 крылатых ракет и 6 "шахедов". В целом враг нанес 15 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Горки, Павловка, Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Галагановка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Коренек, Волфино, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области и Ивашки, Казачья Лопань, Нестерно, Каменка Харьковской области.

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На Купянском направлении противник нанес авиационный удар возле Надежды Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крохмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Терны, Торское Северск, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Заречное, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили 5 атак противника в районе Клещеевки и Белой Горы Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары неподалеку Андреевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ивановское, Дружба, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также здесь нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили почти 10 атак врага в районе Марьинки. Нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области, где не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огнем оккупантов находились такие населенные пункты как Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар вблизи Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Вербового, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Одрадокаменки и Николаевки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Нововоронцовка, Качкаровка, Берислав, Львовское и Кизомыс Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 2 зенитно-ракетных комплекса, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станция РЭБ противника.