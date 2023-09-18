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ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом до наступления зимы - Буданов

Станислав ПогориловПонедельник, 18 сентября 2023, 02:12
ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом до наступления зимы - Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил изданию The Economist, что Силы обороны могут успеть разорвать сухопутный коридор России с оккупированным Крымом до наступления зимы. Зато россияне в отчаянии преждевременно развернули резервы.

Источник: интервью Буданова The Economist

Детали: По словам Буданова, операция по разрыву сухопутного сообщения между Россией и оккупированным Крымом может быть завершена до наступления зимы.

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Сообщается, что Украина, возможно, уже задействовала ограниченное количество своих резервных войск, но Россия сейчас, кажется, в отчаянии, и задействовала недостаточно сильные резервы, которые она не планировала разворачивать до конца октября.

"Вопреки тому, что Российская Федерация декларирует, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва", - подчеркнул глава ГУР.

Он уточнил, что 25-я российская общевойсковая армия, которую сейчас преждевременно развернули на восточном фронте вокруг Лимана и Купянска, имеет лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.

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Кроме того, Буданов считает, что медленный темп продвижения против окопанного и хорошо подготовленного врага - это просто отражение реальности. Он не понимает тех, кто предсказывал быстрый крах российских линий. "Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть". Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До наступления грязного сезона еще больше месяца. "И это факт", - говорит главный разведчик.

Темы: БудановКрымвойнаконтрнаступление
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