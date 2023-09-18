Россияне сбросили взрывчатку вблизи автостанции в Бериславе – 4 раненых
В результате утренней атаки беспилотным летательным аппаратом в Бериславе Херсонской области 18 сентября пострадали четверо гражданских лиц.
Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин
Дословно: "Российские войска утром атаковали Берислав с беспилотника. Пострадали четверо местных жителей. Оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции.
Раненые – это трое мужчин, 75, 56 и 73 года, а также 67-летняя женщина. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики оказывают им помощь".
Детали: Прокудин добавил, что накануне в результате вечернего обстрела Николаевки, когда оккупационные войска атаковали дома местных жителей, погиб 40-летний мужчина, еще один получил ранения.