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В российском Белгороде ночью подожгли гигантскую букву "Z"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 10:32
В российском Белгороде ночью подожгли гигантскую букву Z
скрин с видео на Бел.ру

В российском Белгороде в ночь на 18 сентября подожгли конструкцию "Z".

Источник: мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram, Бел.ru

Прямая речь: "Сегодня ночью в 0:29 неизвестные поджгли конструкцию "Z", установленную возле пр. Ватутина

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Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следственно-розыскные мероприятия".

Детали: Он добавил, что камера также зафиксировала машины, которые останавливались и "пытались помочь".

Мэр утверждает, что конструкция практически не пострадала.

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Темы: Росcияпропагандапожар
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