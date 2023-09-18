В российском Белгороде ночью подожгли гигантскую букву "Z"
Понедельник, 18 сентября 2023, 10:32
В российском Белгороде в ночь на 18 сентября подожгли конструкцию "Z".
Источник: мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram, Бел.ru
Прямая речь: "Сегодня ночью в 0:29 неизвестные поджгли конструкцию "Z", установленную возле пр. Ватутина
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Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следственно-розыскные мероприятия".
Детали: Он добавил, что камера также зафиксировала машины, которые останавливались и "пытались помочь".
Мэр утверждает, что конструкция практически не пострадала.
ВИДЕО ДНЯ
У російському Бєлгороді вночі підпалили гігантську літеру "Z" pic.twitter.com/Wrec3Na5fZ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2023