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Байден предложит включить новые страны в Совбез ООН − СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 10:54
Байден предложит включить новые страны в Совбез ООН − СМИ
Джо Байден. Фото из Facebook

Президент США Джо Байден призовет расширить Совет безопасности ООН во время встречи мировых лидеров в Нью-Йорке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph и на заявление представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби

Детали: По словам Кирби, президент США обратится к 193 странам-членам ООН с просьбой "взглянуть на архитектуру Совета безопасности".

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По данным The Telegraph, Байден хочет включить 5 или 6 новых постоянных членов, в частности Индию, Бразилию, Германию, Японию и ЮАР.

Сейчас Совбез ООН имеет пять постоянных членов: Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. В него также входят 10 непостоянных членов, которых избирают на двухлетний срок.

В разговоре с The Telegraph в Белом доме Кирби сказал, что, по мнению президента Байдена, архитектура Совета безопасности ООН должна быть "более инклюзивной и всеобъемлющей".

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Отвечая на вопрос, означает ли это изменение правил применения права вето или структуры членства, Кирби сказал: "Мы просто считаем, что пришло время обсудить архитектуру организации. Я думаю, что президент Байден, Соединенные Штаты, поддержал бы увеличение количества членов".

Реформа Совета безопасности потребует внесения изменений в Устав ООН. На это могут наложить вето Китай и Россия, чьи полномочия по блокированию резолюций и санкций могут быть уменьшены в результате реформы.

Предыстория:

  • Представители США и ООН сообщили американским СМИ, что Байден может предложить места новым постоянным членам без права вето.
  • Напомним, в сентябре 2022 года во время сессии высокого уровня Генассамблеи ООН президент США Джо Байден подтвердил, что поддерживает расширение количества постоянных и непостоянных членов Совета безопасности.

Темы: ООНСША
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