Байден предложит включить новые страны в Совбез ООН − СМИ

Президент США Джо Байден призовет расширить Совет безопасности ООН во время встречи мировых лидеров в Нью-Йорке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph и на заявление представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби

Детали: По словам Кирби, президент США обратится к 193 странам-членам ООН с просьбой "взглянуть на архитектуру Совета безопасности".

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По данным The Telegraph, Байден хочет включить 5 или 6 новых постоянных членов, в частности Индию, Бразилию, Германию, Японию и ЮАР.

Сейчас Совбез ООН имеет пять постоянных членов: Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. В него также входят 10 непостоянных членов, которых избирают на двухлетний срок.

В разговоре с The Telegraph в Белом доме Кирби сказал, что, по мнению президента Байдена, архитектура Совета безопасности ООН должна быть "более инклюзивной и всеобъемлющей".

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Отвечая на вопрос, означает ли это изменение правил применения права вето или структуры членства, Кирби сказал: "Мы просто считаем, что пришло время обсудить архитектуру организации. Я думаю, что президент Байден, Соединенные Штаты, поддержал бы увеличение количества членов".

Реформа Совета безопасности потребует внесения изменений в Устав ООН. На это могут наложить вето Китай и Россия, чьи полномочия по блокированию резолюций и санкций могут быть уменьшены в результате реформы.

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