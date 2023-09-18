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Большинство стран ЕС осуждают блокаду зерна из Украины тремя странами

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 16:42
Большинство стран ЕС осуждают блокаду зерна из Украины тремя странами
Флаг ЕС, фото Getty Images

Большинство стран-членов Европейского Союза поддерживают решение, предложенное Европейской комиссией по экспорту украинского зерна, и против зерновой блокады.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM и Reuters

Детали: Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес сказал, что "Европейская комиссия сделала хорошую работу".

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Большинство западных министров сельского хозяйства считают, что солидарность с Украиной должна быть сохранена, поскольку зерно является важной частью дохода для украинской стороны. Они также критически относятся к односторонней блокаде со стороны Польши, Венгрии и Словакии.

Как отметил испанский министр, то, что любая страна вводит односторонние меры против единого рынка, противоречит законодательству ЕС, но судить об этом должна Европейская комиссия.

В то же время, по данным RMF FM, Еврокомиссия пока не будет спешить с наказанием Польши.

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"Пока нет желания принимать решительные меры против Польши", – сказал один из европейских чиновников.

Министр сельского хозяйства Финляндии Сари Эссая с пониманием отнеслась к решению Украины подать жалобу в ВТО, подчеркнув, что международные обязательства и обязательства ЕС должны уважаться.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно также раскритиковал одностороннюю блокаду, заявив, что такие действия ставят под сомнение европейскую солидарность.

"Для солидарности нужно единство... Мы должны удержать эти два элемента, иначе европейский проект окажется под угрозой. Единый рынок является фундаментальным элементом", – сказал Фесно.

Этому предшествовало: 15 сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после этой даты, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, ПольшаВенгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Темы: зерноЕС
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