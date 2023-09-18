Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Железный занавес" – в МИД России отреагировали на ограничение въезда российских авто в ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 21:45
Железный занавес – в МИД России отреагировали на ограничение въезда российских авто в ЕС
МИД РОССИИ

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение отдельных государств-членов Европейского Союза запретить въезд автомобилям с российской регистрацией и указало на "вред простым россиянам".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление российского МИД

Детали: В Москве считают последние разъяснения Европейской комиссии о запрете въезда для российских авто находящимися "за гранью абсурда" и вредящими "простым россиянам".

Реклама:

"Теперь уже совершенно очевидно отчаянное стремление нынешней еэсовской верхушки возвести в Европе новый "железный занавес", максимально ограничив возможности общения между людьми", – пишет МИД России.

Действия Еврокомиссии там расценивают как "откровенное провоцирование стран-членов ЕС на усиление дискриминации русских по национальному признаку". Российский МИД призвал граждан взвешивать риски во время путешествий в Евросоюз.

"В столицах государств Евросоюза должны четко осознавать, что "отсидеться за спиной" Брюсселя, прикрываясь пресловутой еэсовской "солидарностью", которая столь откровенно растаптывает права человека, здесь не удастся", – добавили там.

ВИДЕО ДНЯ

На прошлой неделе Литва, Латвия и Эстония приняли решение прекратить допуск в страну автомобилей с российской регистрацией после разъяснений Еврокомиссии. Позже к ним присоединились Финляндия и Польша.

Темы: РосcиясанкцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Палата представителей США утвердила временный бюджет, чтобы избежать шатдауна

Украина станет донором глобальной безопасности - Зеленский

фото, обновлено от 17:48В Ивано-Франковской области взорвался нефтепровод, есть пострадавшие

фотоНа столичной Шулявке обвалился мост

Буданов рассказал о совещании в России перед войной, где сомневались насчет нападения

видеоБоррель с необъявленным визитом прибыл в Одессу

Все новости...
Росcия
В России проанализировали новые санкции США: ударили по ключевым газовым проектам
Производитель упаковок и бумаги Mondi, имеющий статус спонсора войны, лишился бизнеса в РФ
В России запросили 230 тысяч удостоверений для родственников погибших ветеранов
Последние новости
03:50
Минобороны Польши призывает людей вступать в Силы территориальной обороны
03:26
Проукраинская партия лидирует на парламентских выборах в Словакии – экзит-пол
02:42
Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов – Шеппс
02:00
В Николаевской области прогремели взрывы
01:17
Враг бьет по нескольким областям баллистикой, в Запорожье взрывы
01:06
В Харькове прогремели взрывы - Терехов
00:56
Китай создал препятствия для экспорта беспилотников в Украину – NYT
00:30
ОбновленоРоссия запустила "Шахеды" по Украине – ВС
00:14
На Таврическом направлении за сутки уничтожено 20 единиц техники врага и 3 склада боеприпасов
23:55
СМИ заявляют о взрывах в Одессе. На область летят новые "Шахеды"
Все новости...
Реклама: