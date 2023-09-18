"Железный занавес" – в МИД России отреагировали на ограничение въезда российских авто в ЕС

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение отдельных государств-членов Европейского Союза запретить въезд автомобилям с российской регистрацией и указало на "вред простым россиянам".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление российского МИД

Детали: В Москве считают последние разъяснения Европейской комиссии о запрете въезда для российских авто находящимися "за гранью абсурда" и вредящими "простым россиянам".

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"Теперь уже совершенно очевидно отчаянное стремление нынешней еэсовской верхушки возвести в Европе новый "железный занавес", максимально ограничив возможности общения между людьми", – пишет МИД России.

Действия Еврокомиссии там расценивают как "откровенное провоцирование стран-членов ЕС на усиление дискриминации русских по национальному признаку". Российский МИД призвал граждан взвешивать риски во время путешествий в Евросоюз.

"В столицах государств Евросоюза должны четко осознавать, что "отсидеться за спиной" Брюсселя, прикрываясь пресловутой еэсовской "солидарностью", которая столь откровенно растаптывает права человека, здесь не удастся", – добавили там.

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На прошлой неделе Литва, Латвия и Эстония приняли решение прекратить допуск в страну автомобилей с российской регистрацией после разъяснений Еврокомиссии. Позже к ним присоединились Финляндия и Польша.