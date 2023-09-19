Враг безуспешно пытался отбить утраченные возле Бахмута позиции – Генштаб

Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клищеевки также потивник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки в Донецкой области, но успехов не имел.

Источник: утренняя сводка Генштаба в Facebook

Детали: Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, осуществляют обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

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Так, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной уничтожены все 17 крылатых ракет и 18 из 24 "шахедов" противника. К сожалению, в результате таких террористических действий кремля, есть раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Авиационным ударам подверглись Харьковщина, Луганщина, Донецкая область, Запорожская и Херсонская области.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клищеевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь в течение минувших суток враг совершил более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов РФ на временно оккупированные территории нашего государства. Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой АР Крым, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики РФ для усиления охраны и обороны указанного объекта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.