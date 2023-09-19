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Проект "Хочу жить": за год в плен сдались 216 оккупантов РФ, еще более тысячи – ждут очереди

Валентина РоманенкоВторник, 19 сентября 2023, 11:11
Проект Хочу жить: за год в плен сдались 216 оккупантов РФ, еще более тысячи – ждут очереди
иллюстративное фото

За год работы проекта "Хочу жить" в украинский плен сдались более 210 российских оккупантов.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Отмечается, что в этом месяце исполняется год с момента запуска этого государственного проекта.

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Всего сайт проекта посетили более 48 миллионов человек из РФ и временно оккупированных территорий Украины.

256 доменов сайта проекта были заблокированы "Роскомнадзором".

За этот год было получено более 25 тысяч заявок на сдачу в плен. Физически сдались в плен 216 человек.

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При этом была осуществлена 21 операция по выводу через линию фронта группы сдающихся (более двух человек). Также есть успешные случаи перехода военнослужащих ВС РФ на сторону Украины с техникой.

Отмечается, что еще 1072 человека находятся "в режиме ожидания" - на контакте с проектом, ожидая своей очереди по переводу через линию фронта.

Дословно: "Конечно, на этом проект не останавливает свою деятельность. После успешного проведения операции "Синица" количество обращений россиян продолжает расти. По всем каналам к нам ежедневно поступают десятки заявок от действующих военнослужащих армии РФ и не только.

Напоминаем, что обращение в проект "Хочу жить" - единственная реальная возможность для военнослужащего оккупационных войск вернуться домой живым".

 

Справка: "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военным армии РФ и Беларуси безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Темы: пленныевойна
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