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Остин: Танки Abrams вскоре будут в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 12:08
Остин: Танки Abrams вскоре будут в Украине
Фото иллюстративное

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник в Германии заявил, что Украина вскоре получит от США танки M1 Abrams.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Остина на открытии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "формат Рамштайн"

Детали: "Со времени нашей последней встречи Соединенные Штаты выделили дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Эти пакеты включают в себя срочно необходимые противовоздушную оборону, боеприпасы и оборудование для разминирования…"

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И я рад сообщить, что танки M1 Abrams, по которым Соединенные Штаты ранее обязались, вскоре поступят в Украину", – сказал Остин.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о намерении отправить танки Abrams в Украину в январе.

Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что эти танки слишком сложны и тяжелы в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке ее танков Leopard.

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Первая партия танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена отправкой в начале августа.

В одном из последних пакетов помощи от США находятся снаряды с обедненным ураном для Abrams.

Темы: танкиУкраина
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