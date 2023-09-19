Норвегия планирует передать Украине около 50 гусеничных грузовиков
Вторник, 19 сентября 2023, 13:45
Правительство Норвегии сообщило о намерении передать Украине около 50 гусеничных грузовиков, которые предназначены для доставки грузов в районы, где нет дорог.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама
Детали: Отмечается, что такие авто могут маневрировать на местности, недоступной для колесных транспортных средств. Их можно использовать для перевозки боеприпасов, продуктов питания и воды для украинских военных в полевых условиях.
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Машины находились на хранении в норвежских Вооруженных силах, но сейчас проходят техническое обслуживание перед передачей Украине.
Предыстория:
- Дания, Нидерланды и Норвегия первыми среди западных союзников решили передать Украине часть своих истребителей F-16, украинские летчики уже начали обучение в Дании.
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