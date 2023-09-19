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В ЕС предлагают продлить защиту для украинцев до марта 2025 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 14:06
В ЕС предлагают продлить защиту для украинцев до марта 2025 года
Украинские беженцы в Пшемысле в начале вторжения РФ, фото Getty Images

Европейская комиссия предложила снова продлить временную защиту для украинцев, которые сбежали от агрессии России против Украины – с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года.

Источник: Еврокомиссия, которую цитирует "Европейская правда"

Детали: Этот шаг обеспечит уверенность и поддержку для более 4 миллионов человек, которые пользуются защитой во всем ЕС, отметили в комиссии.

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ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года по единогласному решению государств-членов, и она была автоматически продлена на один год.

Комиссия считает, что причины для временной защиты остаются, и поэтому ее следует продлить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой.

Теперь это предложение комиссии должен утвердить Совет ЕС.

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Этому предшествовало: Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.

Темы: беженцыЕС
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