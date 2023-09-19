Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС предлагают продлить защиту для украинцев до марта 2025 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 14:06
В ЕС предлагают продлить защиту для украинцев до марта 2025 года
Украинские беженцы в Пшемысле в начале вторжения РФ, фото Getty Images

Европейская комиссия предложила снова продлить временную защиту для украинцев, которые сбежали от агрессии России против Украины – с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года.

Источник: Еврокомиссия, которую цитирует "Европейская правда"

Детали: Этот шаг обеспечит уверенность и поддержку для более 4 миллионов человек, которые пользуются защитой во всем ЕС, отметили в комиссии.

Реклама:

ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года по единогласному решению государств-членов, и она была автоматически продлена на один год.

Комиссия считает, что причины для временной защиты остаются, и поэтому ее следует продлить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой.

Теперь это предложение комиссии должен утвердить Совет ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.

Темы: беженцыЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия

Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше

"Не здесь и сейчас": Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине

Ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине - МИД

В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет

Делегация МВФ прибыла в Украину

Все новости...
беженцы
Эстония изменит условия временной защиты украинским беженцам
В Нидерландах приняли решение обустроить сотни новых мест для приема украинских беженцев
Дело о покушении на 10-летнего украинца в Германии могут закрыть из-за новых деталей
Последние новости
19:45
Великобритания разворачивает в Польше истребители Typhoon
19:40
Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия
19:25
Президент Словакии: Поручу формирование правительства победителю выборов
18:59
ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины – Боррель
18:48
В Испании произошел пожар в ночном клубе: 13 погибших
18:42
Россияне продолжают обстреливать Херсонщину: есть погибший и раненые
18:23
Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше
18:09
Президент Сербии отрицает наращивание войск возле Косово
18:04
В Харькове построят первую в Украине подземную школу – мэр
17:45
Как украинцы поздравили своих защитников и защитниц: подборка пожеланий
Все новости...
Реклама: