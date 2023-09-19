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Азербайджан требует, чтобы Армения вывела войска из Карабаха

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 14:39
Азербайджан требует, чтобы Армения вывела войска из Карабаха
Фото иллюстративное

Азербайджан заявляет, что Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха, поскольку это "единственный путь к миру" в регионе.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Азербайджана

Детали: В азербайджанском МИД утверждают, что "локальные антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе – это реакция на "ряд масштабных военных провокаций и терактов" со стороны сил Армении.

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"Целью мероприятий являются незаконные военные соединения и военная инфраструктура. Азербайджанская сторона ни в коем случае не нацелилась на мирных жителей. В частности, необходимо армянскому гражданскому населению держаться подальше от военных целей", – утверждается в заявлении.

В МИД заявляют, что присутствие армянских вооруженных сил в Карабахе "представляет собой серьезную угрозу региональному миру и стабильности".

"Единственный способ добиться мира и стабильности в регионе – безоговорочно и полностью вывести армянские вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана", – говорится в заявлении.

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Ранее стало известно, что Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан наращивает военное присутствие вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

На фоне угрозы эскалации Пашинян заявил о готовности к переговорам с Азербайджаном

Темы: АрменияАзербайджан
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