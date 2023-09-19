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Уступки для России по отношению к Украине недопустимы - Байден в Генасамблее ООН

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 18:32
Уступки для России по отношению к Украине недопустимы - Байден в Генасамблее ООН
Джо Байден. Фото - Getty images

Президент США Джо Байден в своей речи в Генеральной ассамблее ООН назвал неприемлемыми уступки России вопреки международному праву для завершения войны в Украине, отметив, что это подорвало бы международный правопорядок.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Джо Байден отметил, что такие фундаментальные принципы как суверенитет, территориальная целостность и права человека должны оставаться незыблемыми.

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Он напомнил, что Россия уже второй год ведет полномасштабную захватническую войну против Украины.

"Как и все страны мира, США хотят, чтобы эта война закончилась. И никто не хочет завершения этой войны больше, чем Украина... Только Россия несет ответственность за эту войну. Только Россия способна немедленно закончить ее, и только Россия загораживает путь к миру. Потому что цена, которую Россия хочет за этот мир – капитуляция Украины, украинские территории и украинские дети", – подчеркнул президент США.

"Если мы отступимся от фундаментальных принципов Устава ООН ради примирения агрессора, сможет ли кто-то из стран-членов быть уверенным, что они в безопасности? Если мы допустим расчленение Украины, можно ли будет говорить о безопасности независимости любой страны? Ответ – нет. Мы должны сопротивляться этой прямой агрессии сейчас, чтобы сдержать возможных агрессоров в будущем", – подчеркнул Байден.

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В зале отреагировали на эти слова длительными аплодисментами.

Напомним, параллельно в Германии проходит встреча Контактной группы по обороне Украины. На ней глава Пентагона призвал союзников предоставить Украине как можно больше ПВО перед наступлением зимы.

В то же время он не стал комментировать свое отношение к просьбе Украины предоставить дальнобойные ракеты ATACMS.

Темы: БайденвойнаООН
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