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Украина и Польша заключили соглашение о взаимном исполнении наказаний по решению судов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 20:51
Украина и Польша заключили соглашение о взаимном исполнении наказаний по решению судов
ФОТО: GETTY IMAGES

Украина и Польша подписали договор о взаимном исполнении наказаний по решению национальных судов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины

Детали: 19 сентября в Варшаве подписали протокол о внесении изменений в Договор между Украиной и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 24 мая 1993 года.

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Протокол дополняет новой главой действующий договор и создает механизм взаимодействия компетентных органов Польши и Украины при передаче исполнения решений, вынесенных судами договаривающихся сторон в связи с совершением уголовных или административных правонарушений, относительно наказаний и мер, не связанных с лишением свободы (штраф, общественные или исправительные работы, лишение права, конфискация).

"Для Украины это первый договор, регулирующий международное сотрудничество с целью исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, назначенных судами за совершение уголовных или административных правонарушений", – отметила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, которая поставила подпись от имени Украины.

В Минюсте отметили, что это актуальное решение, поскольку нередко наказания и взыскания, назначенные судом в отношении иностранцев, проживающих за рубежом, остаются невыполненными, а в Польше с началом полномасштабной войны стало еще больше украинцев.

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Темы: Польшасуд
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