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Коломойскому вручили подозрение

Валентина Романенко, Роман КравецСуббота, 2 сентября 2023, 09:14
Коломойскому вручили подозрение
фото, предоставленное источниками УП

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ

Детали: По данным источников УП, речь идет о статьях 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

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По данным УП, подозрение было вручено при обыске. Прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой залога, ориентировочной к сумме ущерба.

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Подробности обещают позже. 

Обновлено: СБУ официально подтвердила вручение подозрения.

Спецслужба отмечает: установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора продолжается.

Что предшествовало: В феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводили обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.

Тогда было известно, что расследование касается махинаций вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".

Темы: КоломойскийСБУБЭБ
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