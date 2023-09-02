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На Таврийском направлении россияне за сутки потеряли 289 человек

Катерина ТищенкоСуббота, 2 сентября 2023, 22:23
На Таврийском направлении россияне за сутки потеряли 289 человек
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За сутки на Таврийском направлении Силы обороны уничтожили, ранили или взяли в плен 289 оккупантов и уничтожили 32 единицы военной техники врага.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Дословно: "Артиллерийские подразделения Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1349 огневых задач.

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За последние сутки потери врага составили 289 человек (безвозвратные - 77, раненые - 208, плен - 4)".

Детали: Также было уничтожено 32 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 10 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 ПВО, 1 БпЛА, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Кроме того, защитники уничтожили 5 складов боеприпасов врага.

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Темы: войнаВооруженные силы
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