Еще два судна успешно прошли по временному "зерновому коридору" – Зеленский

одно из судов, прошедшее по временному коридору, фото: Александр Кубраков в Facebook

Президент Владимир Зеленский сообщил о прохождении еще двух судов по украинскому временному "зерновому коридору".

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Еще два судна успешно прошли нашим временным "зерновым коридором".

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Украина восстанавливает настоящую свободу судоходства в Черном море. Свобода требует решимости".

Детали: Зеленский поблагодарил работников портов и всех, кто обеспечивает безопасное функционирование коридора.

"Мы призываем союзников поддержать наши усилия, предоставив больше систем противовоздушной обороны. Вместе мы способны защитить свободу судоходства в Черном море и за его пределами", - добавил президент.

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Что предшествовало: 1 сентября министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что два заблокированных из-за войны судна с чугуном и железорудным концентратом вышли из украинских портов в направлении Босфора.

По словам Кубракова, с 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна. Им в первую очередь пользуются суда, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.

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