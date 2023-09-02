Еще два судна успешно прошли по временному "зерновому коридору" – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил о прохождении еще двух судов по украинскому временному "зерновому коридору".
Источник: Зеленский в Twitter
Дословно: "Еще два судна успешно прошли нашим временным "зерновым коридором".
Украина восстанавливает настоящую свободу судоходства в Черном море. Свобода требует решимости".
Детали: Зеленский поблагодарил работников портов и всех, кто обеспечивает безопасное функционирование коридора.
"Мы призываем союзников поддержать наши усилия, предоставив больше систем противовоздушной обороны. Вместе мы способны защитить свободу судоходства в Черном море и за его пределами", - добавил президент.
Что предшествовало: 1 сентября министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что два заблокированных из-за войны судна с чугуном и железорудным концентратом вышли из украинских портов в направлении Босфора.
По словам Кубракова, с 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна. Им в первую очередь пользуются суда, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.
Предыстория:
- После выхода России из "зерновой сделки" Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.
- Первыми этот путь прошли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE и балкер PRIMUS 16 и 26 августа.