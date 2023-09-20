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Силы обороны за сутки уничтожили 520 захватчиков и 37 вражеских БПЛА

Ирина БалачукСреда, 20 сентября 2023, 08:11
Силы обороны за сутки уничтожили 520 захватчиков и 37 вражеских БПЛА
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в войне против Украины продолжают ежедневно расти − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 520 оккупантов, 34 вражеские артиллерийские системы, 17 ББМ и 37 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 273 980 (+520) человек, 
  • танков − 4 635 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 868 (+17) ед,
  • артиллерийских систем − 6 096 (+34) ед,
  • РСЗО − 779 (+1) ед,
  • средств ПВО − 526 (+0) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 821 (+37) ед,
  • крылатых ракет − 1 479 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 633 (+32) ед,
  • специальной техники − 906 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcияГенштабвойна
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