Силы обороны за сутки уничтожили 520 захватчиков и 37 вражеских БПЛА

Потери России в войне против Украины продолжают ежедневно расти − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 520 оккупантов, 34 вражеские артиллерийские системы, 17 ББМ и 37 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 273 980 (+520) человек,

танков − 4 635 (+7) ед,

боевых бронированных машин − 8 868 (+17) ед,

артиллерийских систем − 6 096 (+34) ед,

РСЗО − 779 (+1) ед,

средств ПВО − 526 (+0) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 821 (+37) ед,

крылатых ракет − 1 479 (+0) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 8 633 (+32) ед,

специальной техники − 906 (+3) ед.

Данные уточняются.