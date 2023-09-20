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Зеленский предлагает реформировать ООН, чтобы преодолеть вето России

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 19:20
Зеленский предлагает реформировать ООН, чтобы преодолеть вето России
Влaдимир ЗЕленский. Фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Совете безопасности ООН в среду представил предложения для реформирования Организации, прежде всего для предотвращения ситуаций, когда постоянные члены Совбеза могут блокировать любые решения.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Зеленский подчеркнул, что работа ООН сейчас парализована именно из-за блокирования Россией как государством-агрессором любых решений, поскольку она имеет право вето как постоянный член Совета безопасности.

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"Вето в руках агрессора – вот то, что загнало ООН в тупик", – отметил президент, добавив, что это превращает Организацию лишь в "наиболее заметную в мире трибуну".

"Применение права вето – вот что нуждается в реформе, и это может стать ключевой реформой. Тем, что возвращает силу Устава ООН", – сказал он.

В качестве первого шага к реформе Организации Зеленский предложил дать Генеральной ассамблее ООН реальную возможность преодолевать вето – "при условии набора двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана".

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Вторым шагом к реформе ООН он назвал расширение состава постоянных членов Совета безопасности – в частности за счет государств Африки, Азии, Латинской Америки и Тихого океана. Среди европейских государств он упомянул Германию.

Третьим шагом в реформе Организации президент назвал создание системы предотвращения агрессии путем превентивных санкций, которая должна автоматически выноситься на рассмотрение Совбеза ООН, "когда любой член Генеральной ассамблеи заявляет об угрозе агрессии".

Напомним, что вопрос о реформе органа особенно остро встал ввиду полномасштабного вторжения России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.

США, как известно, начали разработку предложения реформы Совбеза ООН, которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира, но без предоставления права вето.

Темы: ЗеленскийООН
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