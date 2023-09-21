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В Словакии на выборах лидирует антиукраинская сила, но ни у одной партии не будет большинства

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 13:50

Словацкая оппозиционная партия Smer-SD во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо несколько увеличила свое преимущество над либеральной партией "Прогрессивная Словаччина" накануне выборов 30 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Опрос, проведенный для новостного сайта pravda.sk среди с 15 по 19 сентября, показал поддержку Smer-SD на уровне 20,3% против 17,2% у "Прогрессивной Словакии".

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Этот опрос показал увеличение преимущества Smer-SD на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом в августе.

Фицо – бывший премьер-министр, который ушел в отставку в 2018 году после убийства журналиста Яна Куцяка, что вызвало массовые протесты. Он стремится вернуться к власти, обещая защищать национальные интересы, прекратить военную поддержку Украины и выступает против любых санкций против России, которые могут навредить Словакии.

Лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка предупредил, что эти изменения могут подтолкнуть Словакию к изоляции, и пообещал поддерживать Украину в ее борьбе с российским вторжением вместе с партнерами по ЕС и НАТО.

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Опрос IPSOS показал, что ни одна партия не получит большинства, а восемь партий – от либеральных до пророссийских националистов – могут получить места в парламенте.

Согласно опросу, партия HLAS ("Голос") во главе с бывшим премьер-министром и экс-членом Smer-SD Питером Пеллегрини занимает твердое третье место. Пеллегрини пока не указал, в какую сторону он может склониться при создании коалиции после сентябрьского голосования.

Читайте объяснение о том, кто может остановить победу антиукраинских сил на выборах в Словакии.

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Темы: Словакиявиборы
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