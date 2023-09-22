Путин имел длинный список стран на уничтожение, а сейчас вынужден унижаться − Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин имел длинный список стран Европы, которые планировал уничтожить, но, встретив мощное сопротивление Украины, сейчас вынужден унижаться и искать поддержки у Северной Кореи и Ирана, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: украинский президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Путинский список стран на уничтожение был длинным. Еще совсем недавно. Если бы Украина упала, половина Европы была бы под угрозой попадания в сферу влияния Москвы. Но американские инвестиции в украинскую безопасность и глобальную защиту свободы работают. На сто процентов. До последнего цента.

Реклама:

Сейчас у Путина другой список целей. Вместо того, чтобы диктовать условия Америке, Европе и всему свободному миру, Путин вынужден унижаться, лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь найти благосклонность Тегерана. Это демонстрирует его очевидную слабость".

Детали: Он отметил, что украинские воины сражаются так же, как когда-то призвал президент США Авраам Линкольн генерала Гранта.

Прямая речь Зеленского: "Слова президента Линкольна ("Держись бульдожьей хваткой, грызи и души, сколько можешь" − слова из телеграммы Линкольна к Гранту во время гражданской войны − ред.) отражают именно то, как воюют украинцы.

ВИДЕО ДНЯ

Каждый день этой войны украинские солдаты держатся бульдожьей хваткой. Они грызут и душат российских оккупантов, насколько это возможно. Никогда раньше российская диктатура не встречала такого сильного сопротивления. И никогда больше России не удастся уничтожить ни одну другую нацию".

Детали: Зеленский отметил, что Украина платит самую высокую цену за защиту свободы и глобальной безопасности, в то время как Россия каждый день и каждую ночь продолжает свой террор ракетами и иранскими беспилотниками.

Но поскольку единство мира "остается сильным", то Украина знает, что "мы не упадем".

"Мы уверены, что другим народам не придется отправлять свои армии на эту битву. Украина способна завершить эту войну победой, которая станет нашей общей победой. Сегодня не империя зла, а лишь отсутствие единства способна поставить свободу на колени", − заявил Зеленский, добавив, что все украинцы благодарны американскому народу.

"Когда я говорил с президентом Байденом рано утром 24 февраля 2022 года, мир не верил в Украину. Но я заверил его, что мы не сдадимся. И он подтвердил, что Америка будет с нами столько, сколько нужно. Конгресс США это подтвердил. Украина всегда будет благодарна за это", − подытожил Зеленский.