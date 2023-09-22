Оккупанты держат в огне 10 областей, сбрасывают на гражданских управляемые авиабомбы, есть погибшие - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики били по гражданской инфраструктуре 10 областей, обстреливали жилые кварталы зажигательными боеприпасами и сбрасывали на населенные пункты управляемые авиабомбы, среди мирного населения есть погибшие и раненые.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Черниговщина: за сутки - 7 обстрелов (33 взрыва). Враг обстреливал приграничье Черниговщины из минометов, артиллерии, неуправляемых авиационных ракет. Под обстрелом были общества Черниговского и Новгород-Северского районов.

Реклама:

В Новгород-Северской общине попали в хозяйственное здание, произошел пожар.

О потерях среди местного населения или других повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: сегодня утром россияне совершили минометный обстрел Хотинской громады. Зафиксировано 13 взрывов. Без последствий.

ВИДЕО ДНЯ

Вчера в течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничья. Зафиксировано 149 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Глуховская, Свесская, Новослободская громады.

Краснопольская громада: в результате артобстрела (8 взрывов) повреждены 3 частных дома, ЛЭП, газопровод низкого давления, автомобиль.

Юнаковская громада: был артиллерийский обстрел (5 взрывов). В результате обстрела повреждены 2 частные хозяйственные постройки.

Днепропетровщина: этой ночью враг 4 раза бил по Никопольщине. Целился из тяжелой артиллерии по районному центру, Червоногригорьевской, Покровской и Мировской громадах.

Прошло без погибших и пострадавших.

Повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод и линии электропередач.

Вчера утром сбросили боеприпас с беспилотника на Марганец. Прошло без последствий.

Под удар попал и Криворожский район. По Грушевской громаде агрессор ударил из тяжелой артиллерии.

Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, авто, газопровод, линия электропередач, солнечные панели.

Люди невредимы.

Запорожская: 86 ударов по 22 населенным пунктам за прошедшие сутки.

Оккупанты обстреляли из РСЗО Новодаровку, Полтавку и Красное, атаковали БПЛА Железнодорожное, Новодаровку и Степное, а также всадили 6 авиаснарядов по Орехову, Белогорью и Роботино.

Также за минувшие сутки зафиксировано 74 артиллерийских ударов, которые пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Чаривного, Ольговского, Малиновки, Полтавки, Левадного, Каменского, Павловки, Пятихаток и Приморского.

В результате артобстрела по Орехову ранена 75-летняя женщина - она доставлена в лечебное учреждение.

Поступило 15 сообщений о разрушениях жилых домов и хозяйственных построек.

Харьковщина: этой ночью в результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района поврежден дом, произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

За прошедшие сутки артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись районы более 14 населенных пунктов. В частности, Графское, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Огирцево Чугуевского района, Копанка, Шийковка Изюмского района, Берестовое, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка Купянского района.

Луганщина: за сутки только в Невском зафиксировано 70 взрывов в результате российских обстрелов. Разрушен по меньшей мере один дом. По селу открывали огонь как из артиллерии, так и из авиации.

От артиллерийских и минометных обстрелов также пострадала Белогоровка.

За сутки противник совершил 141 обстрел (532 снаряда).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 35 обстрелов.

Под огнем рашистов - 17 населенных пунктов: Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Родинское, Торецк, пгт Острое, пгт Курдюмовка, с.Дружба, с.Константиновка, с.Молодецкое, с.Предтечино, с.Новопокровское, с.Новоселовка Первая, с.Петропавловка, с.Прогресс, с.Урожайное, с.Зеленый Гай.

Поврежден 21 жилой дом (из них: 14 - многоквартирных), 2 служебных автомобиля, 3 частных автомобиля, трубопровод водоснабжения, корпус тубдиспансера, хозяйственная постройка, корпус ЦГБ, здание КП "Вода Донбасса", цех ЧАО "АКХЗ", трансформатор, 2 гаража.

За сутки по области - 21 раненых мирных жителей.

Николаевщина: вчера в результате сбития силами противовоздушной обороны вражеской цели обломками повреждены три жилых дома, гараж и хозяйственная постройка. Незначительные телесные повреждения получили две женщины, они получили медицинскую помощь на месте.

Также вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Также днем вражеских артиллерийских обстрелов подверглось с. Солончаки Куцурубской громады; возник пожар сухой травы и кустарников, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Одесчина: вчера вечером российские террористы атаковали Белгород-Днестровский район ракетами, в результате чего есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро ликвидировали.

Пострадавших среди гражданских нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 82 обстрела (383 снаряда), из них по г. Херсон - 5 обстрелов (28 снарядов).

В результате вражеской атаки села Кизомыс Белозерской громады зажигательными боеприпасами сгорели три частных дома и хозяйственные постройки.

В результате вражеского артиллерийского обстрела села Понятовка погиб 58-летний мужчина.

Также россияне в очередной раз ударили из авиации по Бериславскому району. Оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по с.Львове, попали в частные дома. 63-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

В результате обстрелов Белозерки погиб 49-летний мужчина, две женщины - ранены.

Оккупанты ударили по селу Зеленовка из артиллерии. Попали в жилое здание. Спасатели из-под завалов достали 63-летнюю женщину. К сожалению, она получила травмы несовместимые с жизнью.

Враг попал по жилой застройке Казацкого. Травмы получил местный житель 76 лет, который находился в квартире.

Всего за сутки по области 7 человек погибли, еще 12 получили ранения.