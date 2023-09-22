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Байден пообещал Зеленскому небольшое количество ATACMS - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 17:59
Байден пообещал Зеленскому небольшое количество ATACMS - СМИ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией.

Источник: NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомых с ходом переговоров, "Европейская правда"

Детали: Источники американского телеканала не уточнили, когда именно Украина получит ATACMS или когда США публично объявят о своем решении передать эти ракеты.

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По словам собеседника NBC в Конгрессе, американские чиновники до сих пор обсуждают тип и количество ракет, которые будут отправлены в Украину, добавив, что страны Восточной Европы уже передали Киеву значительную часть своих запасов вооружений.

Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл. Эти потребности уже частично закрыли британско-французские Storm Shadow/SCALP, но США не спешили с решением вслед за Британией и Францией.

Справка. Американский оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS предназначен для поражения точечных наземных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи и склады, расположенные в глубине обороны противника. Комплекс состоит из оперативно-тактической баллистической ракеты MGM-140B с максимальной дальностью пуска около 300 километров в зависимости от модификации.

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Украина может применять ATACMS с пусковых установок HIMARS и M270, которые уже находятся на вооружении Вооруженных Сил.

Напомним: В Вашингтоне ранее объясняли отказ передать дальнобойные ракеты тем, что у Штатов нет достаточных запасов этого вооружения. Другая причина, которая непублично озвучивалась американскими чиновниками, – опасения эскалации со стороны России.

Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл. Эти потребности уже частично закрыли британско-французские Storm Shadow/SCALP, но США не спешили с решением вслед за Британией и Францией.

Ранее издание WSJ сообщило, что США приближаются к предоставлению Украине ATACMS и рассматривают вариант передачи ограниченного количества ракет.

Темы: оружиеЗеленскийБайден
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