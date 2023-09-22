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Разведка Эстонии считает, что в ближайшее время ни у Украины, ни у РФ не будет успехов на фронте

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 19:59
Разведка Эстонии считает, что в ближайшее время ни у Украины, ни у РФ не будет успехов на фронте
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

В разведке Эстонии предполагают, что в ближайшее время ситуация на фронте не изменится ни в пользу Украины, ни в пользу Москвы.

Источник: "Европейская правдаERR, такие оценки в пятницу озвучил новый глава центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг

Он отметил, что самые активные боевые действия продолжаются вокруг Роботино, где украинские силы продолжают прорываться через российские оборонительные укрепления; активные бои идут в районе Новопрокоповки и Вербового. Возле Новопрокоповки украинские военные заняли несколько важных высот, что должно способствовать дальнейшему успеху.

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Также Кивисельг рассказал, что россияне перегруппировывают и перебрасывают силы, надеясь препятствовать продвижению украинских сил обороны в сторону Мелитополя. По его мнению, переброска так называемых "элитных" подразделений, как 76-й и 7-й штурмовых дивизий ВДВ свидетельствует, что российское командование считает реалистичным тактический успех украинского наступления на этом направлении.

По словам Кивисельга, скорее всего ситуация заставит российское командование больше рисковать в применении авиации.

На других участках фронта существенных изменений нет; продолжается систематическая и сложная работа для изоляции Бахмута, но быстрых успехов не стоит ожидать, отметил он.

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В то же время, глава разведывательного ведомства отметил тяжелые потери российской 72-й мотострелковой бригады, и отметил, что это одно из первых подразделений, которое собирали из набранных в регионах добровольческих батальонов в 2022 году.

Также эстонская разведка отмечает, что РФ пытается усилить давление на участке Купянск-Кременная и перехватить там инициативу; туда недавно переместили часть новосозданной общевойсковой 25-й армии, которая пока не имела боевого опыта. Там заметили также штурмовые подразделения, набранные из заключенных, что может свидетельствовать о намерениях использовать их для наступления так, как раньше использовали "вагнеровцев"-заключенных, и сохранить силы регулярных войск.

Также он отметил, что Украина начала использовать асимметричные методы для операций в тылу противника, что касается, в частности, западного побережья Крыма и западного участка Черного моря, в результате чего Черноморский флот РФ вытеснили оттуда ближе к восточному побережью.

По словам Кивисельга, в ближайшей перспективе Украина скорее всего продолжит наступление в Запорожской области и вероятно достигнет там тактических успехов.

"Однако сейчас мы видим, что ситуация на фронте относительно сложная и в ближайшие недели большого оперативного прорыва не ожидается", – отметил он.

Разведка Британии в последнем обзоре проанализировала активизацию атак Украины и России в глубоком тылу противника.

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