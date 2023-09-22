Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Румынии приедет в Киев, чтобы окончательно договориться об экспорте зерна

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 20:39
Премьер Румынии приедет в Киев, чтобы окончательно договориться об экспорте зерна
Фото Getty Images

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку приедет в Киев, чтобы финализировать переговоры по экспорту украинского зерна в его страну.

Источник: "Европейская правда" cо ссылкой на Digi24

Детали: Чолаку объявил, что вместе с несколькими министрами отправится в Киев для завершения переговоров по дальнейшему экспорту украинского зерна в Румынию.

Реклама:

"Думаю, мы завершим все дискуссии по экспорту на территорию Румынии", – отметил премьер.

Он добавил, что регулярно общается на эту тему с украинским визави Денисом Шмыгалем и Еврокомиссией, и так же постоянно происходит диалог между министрами по вопросам сельского хозяйства и министрами экономики.

Дату приезда Чолаку не раскрывают, очевидно, из соображений безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее на этой неделе президент Клаус Йоханнис заявил, что предварительно решение наработали и с задуманной системой разрешений румынские фермеры не пострадают от того, что украинское зерно будет попадать на внутренний рынок.

Йоханнис встречался с Зеленским, президентом Еврокомиссии и вице-премьером Болгарии Марией Габриэль, они обсудили транзит украинской агропродукции и экспорт в страны, через которые направляется транзит. Клаус Йоханнис тогда заявил, что им удалось найти решение по обоим вопросам, и проблему с импортом можно снять путем создания двусторонней системы разрешений.

Румыния является одной из пяти восточноевропейских стран ЕС вместе с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, которые испытали резкий рост импорта украинского зерна после вторжения России в Украину.

Это вызвало протесты фермеров, что привело к тому, что ЕС одобрил ограничения на импорт украинского зерна до 15 сентября, при этом разрешив транзит зерна в другие страны.

После этого вместо ограничения на импорт в ЕС Украина предложила Европейской комиссии и пяти странам план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

Темы: Румыниязерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Румыния
В Румынию прибыли 4 истребителя F-16 от США
Президент Румынии о российских дронах: Нас не атакуют, но падение обломков – это проблема
Румыния с Украиной будет работать над планом ограничения импорта украинского зерна
Последние новости
17:24
Триумф "Памфира", награда для Издрика и "Путлер капут": кто получил "Золотую юлу" за 2023 год
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
Все новости...
Реклама: