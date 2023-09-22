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Премьер Румынии приедет в Киев, чтобы окончательно договориться об экспорте зерна

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 сентября 2023, 20:39
Премьер Румынии приедет в Киев, чтобы окончательно договориться об экспорте зерна
Фото Getty Images

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку приедет в Киев, чтобы финализировать переговоры по экспорту украинского зерна в его страну.

Источник: "Европейская правда" cо ссылкой на Digi24

Детали: Чолаку объявил, что вместе с несколькими министрами отправится в Киев для завершения переговоров по дальнейшему экспорту украинского зерна в Румынию.

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"Думаю, мы завершим все дискуссии по экспорту на территорию Румынии", – отметил премьер.

Он добавил, что регулярно общается на эту тему с украинским визави Денисом Шмыгалем и Еврокомиссией, и так же постоянно происходит диалог между министрами по вопросам сельского хозяйства и министрами экономики.

Дату приезда Чолаку не раскрывают, очевидно, из соображений безопасности.

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Ранее на этой неделе президент Клаус Йоханнис заявил, что предварительно решение наработали и с задуманной системой разрешений румынские фермеры не пострадают от того, что украинское зерно будет попадать на внутренний рынок.

Йоханнис встречался с Зеленским, президентом Еврокомиссии и вице-премьером Болгарии Марией Габриэль, они обсудили транзит украинской агропродукции и экспорт в страны, через которые направляется транзит. Клаус Йоханнис тогда заявил, что им удалось найти решение по обоим вопросам, и проблему с импортом можно снять путем создания двусторонней системы разрешений.

Румыния является одной из пяти восточноевропейских стран ЕС вместе с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, которые испытали резкий рост импорта украинского зерна после вторжения России в Украину.

Это вызвало протесты фермеров, что привело к тому, что ЕС одобрил ограничения на импорт украинского зерна до 15 сентября, при этом разрешив транзит зерна в другие страны.

После этого вместо ограничения на импорт в ЕС Украина предложила Европейской комиссии и пяти странам план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

Темы: Румыниязерно
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