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Мы идем от лесопосадки к лесопосадке - Силы обороны о наступлении возле Роботино

"Украинская правда"Воскресенье, 24 сентября 2023, 01:15
Мы идем от лесопосадки к лесопосадке - Силы обороны о наступлении возле Роботино
Скриншот deepstatemap

Силы обороны продолжают наступать в районе Роботино в Запорожской области, у российских войск за последние дни увеличились потери боевой техники. Кроме этого у врага насыщенная оборона, поэтому украинские защитники продвигаются медленно.

Источник: представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире общенационального телемарафона, "Интерфакс Украина"

Прямая речь Штупуна: "В районе Роботино продолжаем наступательную операцию. Скажем так, быстро мы там не движемся, но определенное движение вперед есть. Достаточно трудно, потому что у врага насыщенная оборона. Поэтому мы идем от лесопосадки к лесопосадке, иногда за сутки получается 50-100 метров, иногда - 300-400 метров.

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За последнюю неделю, если считать с прошлого понедельника, были потери в технике - 20-30 единиц. И до конца этой недели двое последних суток мы фиксируем более 50 единиц, потерянной врагом, техники".

Детали: В то же время, отметил Штупун, враг не сдается, хотя несет большие потери, особенно в технике.

Темы: войнаЗапорожская область
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