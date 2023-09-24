За сутки произошло более 20 боевых столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Источник: утренняя сводка Генштаба в Facebook

Детали: В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. Так, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы противовоздушная оборона уничтожила 14 из 15 "Шахедов".

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиационным ударам подверглись Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Белогоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клищеевки Донецкой области, но успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Победы Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербово Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских средств и 1 радиолокационная станция противника.