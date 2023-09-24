Зеленский: Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим

мальчик держит фотографию разрушенного драмтеатра в Мариуполе, фото со страницы Зеленского в Telegram

Президент Владимир Зеленский обещает, что временно оккупированные Мариуполь Донецкой области и Мелитополь Запорожской области будут освобождены.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Президент отметил, что в эту субботу и воскресенье отмечают свой день семнадцать городов Украины, среди которых так свободные, так и временно оккупированные.

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Дословно: "Остер – один из древнейших украинских городов. Краматорск. Немиров. Берислав. Золотоноша. Николаевка. Городня. Гайворон. Вашковцы. Сосновка. Новомосковск. Подгородное. Гнивань. Бобринец. Батурин, чья история помнит и украинское величие, и трагедию уничтожения оккупантами.

...И Мариуполь. Мелитополь. Каждый человек для нас имеет значение. И каждый город имеет значение. Граница между Украиной и Россией – не только абсолютно четкая на политической карте государственная граница, но и граница в человеческих душах. Украинцы не уничтожают, а восстанавливают. Не захватывают, а освобождают. Не идут за чужим, а возвращают свое.

Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим. Каждому нашему городу я желаю скорейшей победы! Все для нее делаем!".