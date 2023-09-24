Юристы готовят обращение в МУС с обвинением Путина в использовании голода как оружия

Юристы-правозащитники в сотрудничестве с прокуратурой Украины готовят досье военных преступлений для представления в Международный уголовный суд (МУС) с обвинением России в умышленном причинении голода во время войны против Украины.

Источник: The Guardian

Детали: Издание отмечает, что целью правозащитников является задокументировать случаи, когда российские оккупанты использовали голод как оружие войны, чтобы предоставить доказательства, которые позволят МУС начать первое такого рода уголовное преследование, которое может выдвинуть обвинения президенту России Владимиру Путину.

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Старший юрист юридической компании Global Rights Compliance Юсуф Хан отметил, что "использование еды как оружия происходило в три этапа", начиная с начального вторжения, когда украинские города были взяты в осаду, а поставки продовольствия прекратились.

Вторая фаза включает в себя уничтожение запасов продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий, которые адвокат описал как "объекты, необходимые для выживания гражданского населения".

Третий элемент - попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания.

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Издание напоминает, что в 2018 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая осудила использование голода как средства ведения войны, а в 2019 году были внесены изменения в Римский статут МУС, которые расширили перечень дел, которые могут быть возбуждены по этому факту.

До конца следующего года GRC будет работать с украинскими прокурорами над составлением досье. Цель состоит в том, чтобы подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского статута, которая позволяет третьим сторонам направлять информацию о вероятных военных преступлениях прокурору МУС. Прокурор, который базируется в Гааге, будет решать, продолжать ли дело.

Часть усилий юристов будет направлена на выявление виновных, в частности, на то, чтобы призвать к обвинению Путина, как это произошло в марте, когда МУС выдал ордер на арест президента РФ за надзор за незаконной депортацией украинских детей в Россию с территорий, оккупированных во время войны.

Аналогично можно утверждать и о преступлениях, связанных с голодом, сказал Хан.

"Путин может нести ответственность за совершение этих преступлений непосредственно, совместно с другими и/или через других", - утверждает он, а также за неспособность осуществлять надлежащий контроль над российскими военными или другими лицами, которых обвиняют в конкретных преступных действиях.

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