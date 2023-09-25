Россияне пытались перейти границу на Харьковщине и обустроить укрепления – ГПСУ

На одном из участков границы с РФ на Харьковщине пограничники из "Гвардии наступления" вместе с бойцами ВСУ вытеснили российских захватчиков за пределы Украины.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: В Купянском районе наземная и воздушная разведки бригады "Стальной кордон" обнаружили попытки россиян укрепиться.

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Строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы.

Разведчики ГПСУ вычислили время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находилось около полутора десятка российских оккупантов.

Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные мероприятия по вытеснению врага за пределы государственной границы.

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Сообщается, что нескольких захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали убегать с территории Украины, защитники открыли огонь из танков и минометов.