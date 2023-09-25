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Британская разведка: российские контратаки для сдерживания ВСУ непродуманные и провальные

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 15:29
Британская разведка: российские контратаки для сдерживания ВСУ непродуманные и провальные
Фото иллюстративное

Разведка Великобритании отмечает, что российские оккупационные войска для сдерживания наступления Вооруженных сил Украины проводят локальные провальные контратаки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 25 сентября

Детали: По данным ведомства, российские оккупанты пытаются сдержать украинские силы как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях, прилагая при этом значительные усилия. Однако на обоих направлениях украинские войска отбили эти атаки и удержали недавно освобожденные территории.

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Британская разведка также ссылается на комментарии российского военного сообщества, которые свидетельствуют о глубоком разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках, особенно под Бахмутом.

В них сообщается о "непродуманных" наступательных действиях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях, отмечают в британском ведомстве.

В разведке подчеркнули, что за последние девять месяцев оккупационные войска РФ в Украине доказали, что способны проводить упорные оборонительные операции, однако не способны проводить наступательные действия.

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"Они продолжают демонстрировать лишь минимальную способность к наступлению. Командиры пытаются организовать сложные совместные действия, сконцентрировать достаточное количество артиллерийских боеприпасов и поддерживать высокий моральный и наступательный дух", – говорится в сообщении.

В предыдущем обзоре британская разведка анализировала дефицит бензина и дизельного топлива в РФ и последствия, которые он будет иметь для других стран.

Темы: ВеликобританияРосcияразведка
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