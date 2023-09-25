Украл золото и серебро из ПВО: будут судить экс-директора оборонного завода во Львове

Экс-руководителя оборонного завода во Львове подозревают в присвоении золота, серебра и других металлов из систем ПВО, которые отправлялись на предприятие для ремонта.

Источник: пресс-служба Бюро экономической безопасности, пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: СБУ сообщает, что речь идет об экс-руководителе стратегического предприятия оборонного-промышленного комплекса.

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По информации спецслужбы, до начала 2022 года он давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал "списанные" детали с драгоценными металлами.

БЭБ уточняет, что это стенды, узлы незавершенного производства и комплектующие изделия. В сплаве содержалось около 2 кг золота, 23 кг серебра, 102 г платины, 65 г палладия, 15 г родия. ОГП сообщает, что эти материалы используются для изготовления радиотехнической аппаратуры специального назначения для управления противовоздушной обороной.

Государству нанесен ущерб на 2,4 млн грн.

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Экс-руководителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц причастных к растрате. СБУ также проверяет информацию о его причастности к сотрудничеству с российскими спецслужбами.