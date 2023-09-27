Будут судить группу псевдоволонтеров, которая грабила пожилых людей

На Харьковщине будут судить четырех участников этнической организованной группы, которые под видом волонтеров обворовывали и грабили пожилых людей.

Источник: Харьковская областная прокуратура, Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: Прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении четырех человек по фактам краж и грабежей, совершенных организованной группой.

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По данным следствия, участники организованной группы, в состав которой входили лица ромской национальности, обворовывали и грабили пожилых людей, выдавая себя за волонтеров.

фото полиции

ото полиции

Установлено, что в июле 2022 года 23-летняя женщина разработала план незаконного обогащения, к которому привлекла еще двух женщин и мужчину. Злоумышленники действовали в Харькове и Лозовой, а также на территории Киевской и Днепропетровской областей в период с июля 2022 по июнь 2023 года.

Под видом работников социальных служб преступники наведывались домой к пенсионерам, предлагали им получить продуктовые наборы и деньги, но всегда уточняли, что при себе имеют только крупные купюры, поэтому люди должны были дать им сдачу. После обнаружения места хранения денег, отвлекая внимание потерпевших, похищали их сбережения. В случае разоблачения или сопротивления со стороны потерпевшего применяли к хозяину физическую силу.

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Один из участников преступной группировки каждый раз находился возле дома пенсионеров для предупреждения сообщниц в случае возникновения опасности.

Таким способом злоумышленники успели "заработать" 1,8 млн грн.

Сейчас все четверо обвиняемых находятся под стражей. Дело будет рассматриваться в Лозовском горрайонном суде Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.