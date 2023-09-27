Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Будут судить группу псевдоволонтеров, которая грабила пожилых людей

Валентина РоманенкоСреда, 27 сентября 2023, 14:23
Будут судить группу псевдоволонтеров, которая грабила пожилых людей
фото полиции

На Харьковщине будут судить четырех участников этнической организованной группы, которые под видом волонтеров обворовывали и грабили пожилых людей.

Источник: Харьковская областная прокуратура, Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: Прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении четырех человек по фактам краж и грабежей, совершенных организованной группой.

Реклама:

По данным следствия, участники организованной группы, в состав которой входили лица ромской национальности, обворовывали и грабили пожилых людей, выдавая себя за волонтеров.

 
фото полиции
 
ото полиции

Установлено, что в июле 2022 года 23-летняя женщина разработала план незаконного обогащения, к которому привлекла еще двух женщин и мужчину. Злоумышленники действовали в Харькове и Лозовой, а также на территории Киевской и Днепропетровской областей в период с июля 2022 по июнь 2023 года.

Под видом работников социальных служб преступники наведывались домой к пенсионерам, предлагали им получить продуктовые наборы и деньги, но всегда уточняли, что при себе имеют только крупные купюры, поэтому люди должны были дать им сдачу.  После обнаружения места хранения денег, отвлекая внимание потерпевших, похищали их сбережения. В случае разоблачения или сопротивления со стороны потерпевшего применяли к хозяину физическую силу.

ВИДЕО ДНЯ

Один из участников преступной группировки каждый раз находился возле дома пенсионеров для предупреждения сообщниц в случае возникновения опасности.

Таким способом злоумышленники успели "заработать" 1,8 млн грн.

 

Сейчас все четверо обвиняемых находятся под стражей. Дело будет рассматриваться в Лозовском горрайонном суде Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Темы: криминалХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
криминал
Экс-руководство николаевского госпредприятия присвоило 1,3 миллиарда
Ревность довела до тюрьмы: убийца и серийный грабитель ювелирки получил 13 лет
В Черкасской области мужчина "выбивал" из семей погибших воинов долю компенсаций
Последние новости
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
Все новости...
Реклама: