Стефанишина о переговорах с ЕС о членстве: Есть консенсус, но будут еще вопросы от государств

В Европейском Союзе есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа с европейскими столицами.

Источник: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время 2nd EU Accession Exchange Forum, передает "Европейская правда"

Детали: Стефанишина отметила, что стратегия, направленная на то, чтобы Украина двигала повестку дня, доказала свою эффективность.

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По ее словам, учитывая прогресс, который Украина смогла показать в выполнении семи рекомендаций, не осталось пространства для дискуссий и сомнений в том, что расширение будет положительным.

Прямая речь: "Когда Еврокомиссия выпустит свой доклад, мы должны будем работать индивидуально с государствами-членами. И на каждом этапе пути, каждое государство-член может ставить собственные вопросы, которые не обязательно будут касаться семи рекомендаций, чтобы построить консенсус перед декабрем 2023 года.

Да, есть консенсус относительно того, что переговоры о вступлении для Украины могут быть открыты.

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Здесь есть общий консенсус всех государств-членов, даже тех, кто больше выступает за Западные Балканы или даже за Грузию. Но все понимают, что перед тем, как принимать решение по этим странам, должно быть принято решение по Украине".

Детали: По словам вице-премьера, сейчас ситуация кардинально отличается от той, которая была, когда Украина стремилась получить статус кандидата на вступление.

"Сейчас все понимают, что никакое другое решение не может быть принято, если не принято решение по Украине", – сказала Стефанишина.

Напомним: Еврокомиссия, вероятно, опубликует доклад с оценкой успеха Украины в реализации кандидатских рекомендаций в последний день октября.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Однако в сентябре она предположила, что технически переговоры могут начаться уже после завершения 2023 года.

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