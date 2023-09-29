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Президент Латвии видит три фактора, которые заставят Кремль прекратить войну

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 12:45
Президент Латвии видит три фактора, которые заставят Кремль прекратить войну
Edgars Rinkēvičs, Helsingin Sanomat

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что российское руководство заставят задуматься о прекращении войны такие факторы, как полноценная поддержка Украины, наращивание производства оружия на Западе и успехи Украины на фронте. 

Источник: Эдгарс Ринкевичс в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, передает "Европейская правда"

Детали: Ринкевичс отметил, что события в Украине не могут разворачиваться "как в голливудском фильме с двумя часами событий и развязкой за 20 минут".

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По его мнению, "сейчас стратегия России – просто продолжать войну в надежде, что мы все устанем", поэтому всем "нужно продолжать поддерживать Украину всем, чем можем, и также позаботиться о собственной обороноспособности".

Президент Латвии назвал три фактора, которые могут заставить Кремль задуматься о прекращении войны.

Прямая речь: "Во-первых, это осознание, что Запад готов поддерживать Украину независимо от того или иного отдельного поворота событий. Думаю, Путин понимает, что не сможет противостоять совокупному экономическому потенциалу США, Канады и ЕС.

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Во-вторых, мы должны показать, что мы полны решимости увеличить наш оборонный промышленный потенциал и производить все снаряды, боеприпасы, ракеты, беспилотники и танки, в которых нуждается Украина, пополняя при этом наши собственные запасы.

В-третьих – это, конечно, прогресс Украины на поле боя, который продемонстрирует России, что все мечты о повторном захвате уже освобожденных Украиной территорий напрасны".

Этому предшестовало: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в США на встречах во время визита президента Украины не критиковали темпы украинского контрнаступления и уже считают "чудом" успехи украинских военных в тех обстоятельствах, в которых им приходится действовать.

Темы: войнаРосcияУкраинаЛатвия
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