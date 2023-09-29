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Под Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами

Алена МазуренкоПятница, 29 сентября 2023, 16:32
Под Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК Тор с боеприпасами
фото: полиция Киевской области

В Киевской области разоблачили двух мужчин, которые хранили, оставленный оккупантами, зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и боеприпасы к нему.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "38 и 45-летний жители Бориспольского района незаконно получили и хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы агрессоров.

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По предварительным данным, оружие было оставлено российскими войсками во время боевых действий на территории Черниговской области.

Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК ТОР, который один из фигурантов прятал в Броварском районе.

После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местоположение боеприпасов к комплексу - их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе".

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Детали: В ходе обысков правоохранители изъяли 2 секции с 8 зенитными ракетами, которые предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

По решению суда боеприпасы переданы на нужды ВСУ. Стоимость ракет составляет около 30 миллионов гривен.

По факту хранения, приобретения и передачи боевых припасов без предусмотренного законом разрешения фигурантам сообщено о подозрении (ч.1 ст.263 УКУ). Им грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

 
 
 

Темы: оружиеКиевская областьоккупациявойна
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