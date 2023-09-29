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Украина пошла на уступку Венгрии, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 20:48
Украина пошла на уступку Венгрии, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС
OTP BANK. ФОТО GETTY IMAGES

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в пятницу объявило о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank, чего неоднократно требовал Будапешт.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте НАПК

Детали: Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

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"Такое решение принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией", – отмечает НАПК, не уточняя подробностей.

Там прямо объяснили, что надеются в ответ на разблокирование Венгрией транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира и отказа Греции от блокирования будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности РФ продолжать войну.

В то же время, подчеркивают в НАПК, исключение греческих компаний и венгерского банка из перечня международных спонсоров войны будет зависеть от выполнения условий относительно сотрудничества с Россией.

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В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

После этого в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России, а также что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.

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