В сторону юга Одесчины движется очередная группа "Шахедов" - Воздушные силы

Россияне запустили очередную группу дронов-камикадзе типа "Shahed 136" в сторону юга Одесской области.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Угроза остается! Очередная группа "Шахедов" движется в сторону юга Одесчины!"

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Что предшествовало: Перед єтим Воздушные силы сообщали, что россияне запустили несколько групп ударных беспилотников из оккупированного Крыма и территории РФ в направлении южных областей Украины.