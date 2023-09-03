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В сторону юга Одесчины движется очередная группа "Шахедов" - Воздушные силы

Станислав ПогориловВоскресенье, 3 сентября 2023, 02:13
В сторону юга Одесчины движется очередная группа Шахедов - Воздушные силы
Фото: Getty Images

Россияне запустили очередную группу дронов-камикадзе типа "Shahed 136" в сторону юга Одесской области.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Угроза остается! Очередная группа "Шахедов" движется в сторону юга Одесчины!"

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Что предшествовало: Перед єтим Воздушные силы сообщали, что россияне запустили несколько групп ударных беспилотников из оккупированного Крыма и территории РФ в направлении южных областей Украины.

Темы: ШахедОдесская областьвоздушная тревога
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