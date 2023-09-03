Одесская область: спасатели показали последствия российской атаки

В результате российской атаки дронами в Одесской области поднялся пожар, которую ликвидировали утром.

Источник: ГСЧС, глава Одещины Олег Кипер, глава ОП Андрей Ермак

Детали: Спасатели обнародовали фотографии тушения пожара в Одесской области, но никакой информации не предоставили.

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По данным Кипера, пострадали два сотрудника порта.

Глава ОП тем временем сообщил, что россияне продолжают атаковать припортовую инфраструктуру.

Ермак уверен, что чтобы этому противодействовать, нужно уничтожить российский ВПК.

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Прямая речь Ермака: "Один из ключей к завершению войны и сохранению мирового порядка - уничтожение российского ВПК. Он не способен функционировать без иностранных компонентов для вооружений.

После уничтожения российского ВПК разгром российских войск будет окончательным".

Напомним: В ночь на 3 сентября россияне атаковали 25 ударными беспилотниками "Shahed-136/131" юг Одесской области, Воздушные силы уничтожили 22 БпЛА.