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ГУР показало российского пилота, которого выманили вместе с Ми-8

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 14:40
ГУР показало российского пилота, которого выманили вместе с Ми-8
скриншот: гур

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, как проводили спецоперацию "Синица" по выманиванию российского вертолета Ми-8 с экипажем, а также ведомство показало самого пилота, которого убедили лететь в Украину.

Источник: Буданов, которого цитирует ГУР

Прямая речь Буданова: "Смогли найти правильный подход к пилоту, вывезти незаметно всю [его] семью, и, наконец, создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, то попытались убежать.

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К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы [взять] живыми, но имеем что имеем".

Детали: В воскресенье 3 сентября в эфире телемарафона выйдет документальный фильм "Сбитые летчики России", в котором опишут спецоперацию "Синица", в которой ГУР выманила российского летчика в Украину.

Благодаря тщательно спланированной и четкой работе военных разведчиков российский пилот перегнал на украинскую территорию вертолет МИ-8АМТШ ВКС РФ, загруженный компонентами к боевым самолетам.

ВИДЕО ДНЯ

В ГУР подтвердили "Украинской правде", что пилот в видео - именно тот, которого выманили во время спецоперации.

Автор цикла "Военная разведка Украины" Артем Шевченко рассказал, что операция ГУР "Синица" была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить в то время самый современный советский МИГ-21.

Напомним: Недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.  

Темы: Будановразведкавойнаавиа
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