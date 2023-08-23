Разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом

Из России в Украину выманили боевой вертолет Ми-8, фото "Украинской правды"

Недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Источник: высокопоставленные источники "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: Это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Он пошел на сотрудничество с ГУР.

Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области.

Российский Ми-8 очутился в Украине Фото "Украинской правды"

В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ.

Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.

ГУР провернуло спецоперацию и Украина получила российский Ми-8 Фото УП

Украина получила не только вертолет, но и детали к истребителям Фото УП

Вертолет, по данным УП, уже в Киеве.

Предыстория:

Весной 2023 года стало известно о неудачной попытке выманить в Украину российского пилота самолетов Су-24 и Су-34 летом 2022 года

Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатово".

21 апреля Червинскому объявили подозрение по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины, но вместо этого Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что ГУР "сразу отвергло" идею угона самолета, предложенную бывшим сотрудником Романом Червинским.

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